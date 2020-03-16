Вступился за женщину и получил ножевые ранения

16 марта 2020 г. 10:50
2 просмотра
В Харькове полиция разыскивает неизвестного за нанесение телесных повреждений мужчине. 38-летний пострадавший с проникающими ножевыми ранениями был доставлен в больницу вчера, 15 марта. Сейчас состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.
 
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, было установлено, что в кафе на проспекте Гагарина между мужчиной и женщиной произошел конфликт. 38-летний посетитель, услышав ссору, вступился за женщину. Мужчины вышли на улицу, где продолжили ссору. Один из них достал из своего автомобиля бейсбольную биту, у другого в руках оказался нож. В результате злоумышленник нанес два ножевых удара 38-летнему оппоненту и скрылся.
 
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицией принимаются меры по установлению личности злоумышленника и его задержанию.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.