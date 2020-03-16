Вступился за женщину и получил ножевые ранения

В Харькове полиция разыскивает неизвестного за нанесение телесных повреждений мужчине. 38-летний пострадавший с проникающими ножевыми ранениями был доставлен в больницу вчера, 15 марта. Сейчас состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, было установлено, что в кафе на проспекте Гагарина между мужчиной и женщиной произошел конфликт. 38-летний посетитель, услышав ссору, вступился за женщину. Мужчины вышли на улицу, где продолжили ссору. Один из них достал из своего автомобиля бейсбольную биту, у другого в руках оказался нож. В результате злоумышленник нанес два ножевых удара 38-летнему оппоненту и скрылся.