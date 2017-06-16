ВСУ пополнили почти 90 тысяч контрактников

16 июня 2017 г. 11:26
Источник: Корреспондент
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За полтора года на службу по контракту в Вооруженные силы Украины поступили 86 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак.

"За 2016 год и начало 2017 года в войска по контракту пришло 86 тысяч военнослужащих, что свидетельствует о том, что армия становится профессиональной. Контрактники мотивированные, подготовленные, имеют боевой опыт. И это позволило нам на сегодняшний день отказаться от мобилизации", – сказал Полторак в ходе церемонии выпуска слушателей Национального университета обороны Украины им. Ивана Черняховского в Киеве.

Министра отметил, что такое количество контрактников также позволило создать резерв.

"Мы создали 100-тысячный резерв, который на протяжении нескольких суток может взять в руки оружие. С ними каждый год проводятся учения", – заверил министр и добавил, что "мы должны быть готовы к смене обстановки".

Украина перейдет на контрактную армию к 2020 году. К этому времени контракт планируют подписать с 250 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в ВСУ на контракте уже служат более 150 тысяч человек, из которых 47,5 тысяч офицеры.
 

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