Вулканическая лава на Гавайях разрушила около 30 домов (видео)

В восточной части острова Гавайи из-за извержения в районе вулкана Килауэа разрушены около 30 домов.

Об этом сообщает The Associated Press.

Строения уничтожены потоками лавы.

Информацию о разрушениях передала служба пожарной охраны штата Гавайи путем наблюдения с воздуха.

Чрезвычайные службы обнаружили к настоящему времени не менее девяти вулканических трещин.

Из них извергается лава и выходят ядовитые газы.

Напомним, ранее на этой неделе были зафиксированы выбросы пепла вулканом Килауэа.

Геологическая служба США сообщила и о землетрясении магнитудой 6,9 на острове Гавайи. Эпицентр подземных толчков находился в 25,5 км к юго-западу от особой зоны Хавайиан-Пэрадайс-Парк (округ Пуна) с населением чуть более 11 тыс. человек.

Incredible footage shows the lava flow during this morning's fissure eruption on the east side of Hawaii's Big Island.

More than 1,800 residents have been evacuated from their homes. https://t.co/W5FHFgVrEP pic.twitter.com/vRykMZW7tF

— ABC News (@ABC) 7 мая 2018 г.