Вулканическая лава на Гавайях разрушила около 30 домов (видео)

В восточной части острова Гавайи из-за извержения в районе вулкана Килауэа разрушены около 30 домов.

Об этом сообщает The Associated Press.

Строения уничтожены потоками лавы.

Информацию о разрушениях передала служба пожарной охраны штата Гавайи путем наблюдения с воздуха.

Чрезвычайные службы обнаружили к настоящему времени не менее девяти вулканических трещин.

Из них извергается лава и выходят ядовитые газы.

Напомним, ранее на этой неделе были зафиксированы выбросы пепла вулканом Килауэа.

Геологическая служба США сообщила и о землетрясении магнитудой 6,9 на острове Гавайи. Эпицентр подземных толчков находился в 25,5 км к юго-западу от особой зоны Хавайиан-Пэрадайс-Парк (округ Пуна) с населением чуть более 11 тыс. человек.