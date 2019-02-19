Вверх колесами. На Журавлевском мосту Daewoo Lanos перевернулся от столкновения с Ford Mondeo

19 февраля 2019 г. 21:10
Автор: Светлана Еченина
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Сегодня после обеда на Журавлевском мосту дорогу не поделили автомобили «Форд» и «Дэу», последний принадлежал Роману. Мужчина на момент столкновения не был за рулем, а узнав, сразу приехал на место ДТП. Он рассказал, что сдавал машину в аренду своему приятелю, а тот на ней таксовал.

Во время столкновения в машине, кроме водителя, был еще и пассажир

Роман, владелец «Дэу»

И получается, водитель остановился, я так и не понял… водитель «Дэу» хотел его обогнать слева, а он начал движение - и получилось столкновение. Какая скорость была у «Мондео» - неизвестно. То есть, он мчался, видя «зеленый» или он специально набрал скорость - обогнать «Ланос», но факт столкновения присутствует

В «Форде» находились 4 девушки. Пообщаться с ними лично не удалось. Из кареты «скорой» к журналистам АТН они так и не вышли.

Зато владелец «Дэу» уверен, что аварию спровоцировала водитель «Форда»

Роман, собственник «Дэу»

И свидетельница, и пассажирка говорит, что выскочил «Мондео» из ниоткуда и ударил их в их машину.

В результате происшествия медики госпитализировали в больницу водителя и пассажира «Форда».

На месте работала следственно-оперативная группа.

Все обстоятельства пока устанавливаются.

 

 

Видео: 

На Журавлевском мосту машина перевернулась от столкновения - 19.02.2019

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