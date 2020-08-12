Выбросил из окна третьего этажа: в Харькове хозяин котенка избавился от питомца радикальным способом

Этого котенка зовут Мия. Ей чуть больше месяца. Предыдущий хозяин решил довольно радикально избавиться от малышки, выбросив ее из окна. Ирина живет по соседству и рассказывает, что вечером увидела, как из окна третьего этажа, где живет ее сосед Анатолий, выбросили какой-то сверток. Она не уделила этому должного внимания, пока не услышала мяуканье.

Ирина:

Потом уже, когда поняли, что там что-то маленькое шевелиться, пищит, все мы с соседями, которые увидели эту ситуацию, выбежали. Увидели, что это маленький котенок. Конечно, все перепугались. Ну, не понимали, где вообще, что, как, почему. И потом полетел через несколько минут опять жеж горшочек с песочком, и полетела мисочка.

Котенок был напуган, а из его носика шла кровь. Ирина работает ветеринаром и очень любит животных. У нее дома живут двое котов, которых она подобрала на улице. Поэтому, выдержать такого отношения к малышам она не смогла и позвонила в полицию.

Анна Третьякова, инспетор ГУНП Харьков. обл.:

Виїздом на місце патрульні поліцейські встановили особу причетну до цієї події. Ним виявився 34-річний чоловік. Мотив свого вчинку він пояснити не зміг. На даний час проводиться перевірка за даним фактом. Інформація внесена до єдиного обліку заяв і повідомлень Індустріального відділу поліції.

На данный момент, уголовное производство еще не открыто, проводится расследование. 34-летний мужчина уже нарушал закон до этого. Анна сообщает, что в 2019 против него уже было открыто уголовное дело за умышленное нанесение легких телесных повреждений. Соседи говорят, что совсем не общаются с Анатолием и не знают, что он за человек, но часто видят в нетрезвом состоянии и считают странным. Сам мужчина разговаривать со съемочной группой не стал, просто не открыл двери. А котенка Служба спасения животных увезла в больницу. Оказалось, что у Миии черепно-мозговая травма, но уже сейчас малышка чувствует себя хорошо.

Ирина:

Вот эта маленькая девочка на данный момент нуждается в любящем, в любящем хозяине или хозяйке. Вот. Она очень ласковая, очень игривая, любит людей, несмотря ни на что. Ну, она, так как она очень маленькая, любит сидеть на ручках, любит, любит волосы, и вообще, очень любит на ручках спать.

Ирина пока что приютила котенка у себя и надеется, что сможет как можно быстрее найти Мии новую семью.