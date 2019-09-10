 

Падение с четвертого этажа: харьковчанина подозревают в покушении на убийство жены

10 сентября 2019 г. 17:50
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Харьковчанина подозревают в покушении на убийство жены.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, прокуратура утвердила сообщение о подозрении 35-летнему харьковчанину в покушении на убийство жены (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины).

По предварительным данным следствия, 7 сентября этого года подозреваемый вытолкнул из окна 4 этажа 33-летнюю жену. 

Следствие рассматривает версию о том, что в день трагедии мужчина с самого утра ссорился с женой якобы на почве ревности. Из-за подозрений в супружеской измене ревнивец набросился на женщину с кулаками, а затем - толкнул в открытое кухонное окно. 

В результате падения потерпевшая получила многочисленные переломы и травмы внутренних органов.

Сейчас потерпевшая находится в больнице.

Как выяснилось, подозреваемый неоднократно становился инициатором домашних конфликтов и уже привлекался к административной ответственности за насилие в семье.

Мужчину задержали. По делу назначен комплекс экспертиз. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Прокуратура настаивает на содержании под стражей.

 

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