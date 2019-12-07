Выезд на «встречку» и трое пострадавших: лобовое столкновение на Мерефянском шоссе

Сегодня около 14:00 на Мерефянском шоссе,7/1 произошло лобовое столкновение ВАЗ 2110 и Нивы.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, по предварительным данным, 63-летний водитель ВАЗ 2110 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в Ниву.

Травмы в результате столкновения получили водитель ВАЗ 2110, его 63-летняя спутница и 49-летний водитель ВАЗ 2121. С травмами различной степени тяжести пострадавшие были доставлены в больницу.

На месте работала следственно-оперативная группа, обстоятельства устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.286 УК Украины.