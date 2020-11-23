Вылетали в кювет и переворачивались: первый снег в Харькове спровоцировал почти полсотни аварий за выходные

Снежить во всех районах Харьковской области начало с вечера пятницы, толщина снежного покрова достигала 8 см. По информации Службы автомобильных дорог, больше всего замело Волчанский, Великобурлукский и Печенежский районы. И такие по-настоящему зимние выходные с мокрым снегом и гололедом оказались довольно аварийными. За этот уикенд количество аварий на дорогах города и области действительно увеличилось, говорят в управлении патрульной полиции.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьк.обл.:

Водіям потрібно розуміти, що при таких дорожніх умовах потрібно зменшувати швидкість, дотримуватися безпечної дистанції, тобто більшої ,ніж обирають зазвичай в русі на сухій дорозі. Відділ безпеки дорожнього руху постійно контролює дану ситуацію, постійно контактує з комунальними службами для того, щоб дороги вчасно були зачищені та оброблені протиожеледними матеріалами.

Машины переворачивались, вылетали в кювет и врезались в столбы. За выходные патрульные отработали 1138 вызовов на линию “102”, обнаружили 25 водителей, управлявших автомобилями пьяными, а также вынесли более семи сотен постановлений за нарушение правил дорожного движения. В субботу вечером на автодороге "Харьков-Красноград-Перещепино” не поделили дорогу автомобиль «DAF» и «Mercedes Sprinter», в котором находилось с десяток пассажиров. В результате аварии пострадали две пассажирки автобуса. Их доставили в больницу.

ДТП с опрокидыванием авто произошло на трассе “Харьков-Чугуев” в субботу днем. По информации свидетелей, Мицубиси была на летней резине, поэтому машину сильно занесло.

А этот изуродованный Рено спасатели накануне доставали из кювета вблизи Белгородского шоссе. Во избежание подобных ситуаций осмотрительные водители, говорит Виталий, переобулись несколько недель назад.

Виталий, за рулем 15 лет:

Когда выпадает снег - очередь большая очередь получается, а когда заранее переобул, тогда выпал снег и ты уже на зимней резине. Летняя резина она более жестче, а зимняя она мягкая. Сцепка с дорогой лучше.

Олег, за рулем 20 лет:

Только холода начались, уже недели 3 точно, если не больше, переобулся. Опасно тем, что летняя резина она дубовая, нету сцепления с дорогой. Зимняя она помягче.

Быть особенно внимательным за рулем призывают водителей полицейские и во вторник, синоптики прогнозируют гололед из-за колебаний температур.