Вылетел из окна машины: в аварии на улице Шевченко пострадали двое детей

ДТП, в котором пострадали четыре человека, двое из которых маленькие дети, произошло на выходных. Дорогу не поделили «Lanos» и «Volkswagen».

По словам отца пострадавших мальчиков, они возвращались из больницы после осмотра, и внезапно на скорости, как утверждает Анатолий, «Volkswagen» ударил их «Lanos» в задний левый бок, туда, где именно сидел 11-летний Глеб. От удара мальчика выбросило из машины прямо на асфальт. Месячный Ярослав, которого Анатолий держал на руках, пострадал не меньше.

Виктор Забашта, директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

У дитини (один місяць) зашиби, забої м’яких тканин, і була черепно-мозкова травма під питанням після огляду, і дорослих – те ж саме. Найважчим був хлопчик 11 років, в якого, крім черепно-мозкової травми і численних забоїв м’яких тканин та ран, на тілі був перелом плеча та забій черевної порожнини, органів черевної .

Сейчас оба мальчика находятся в реанимации, старшему, Глебу, удалили селезенку, он уже в сознании.

Маленький Ярослав, по словам отца, в крайне тяжелом состоянии, у него треснула лобная кость, отек головного мозга и контузия. По словам отца, врачи собираются оперировать малыша, чтобы удалить сгустки крови и жидкость из мозга.

Информацию о том, что семья нуждается в финансовой помощи и максимальной огласке факта аварии - из-за якобы попытки ее скрыть, распространилась в социальных сетях накануне.

В полиции же уверяют, что следователи разбираются в ДТП, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, а именно: нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые ими управляют.

Ольга Грабар, главный специалист отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области

Про жодне приховування не може бути і мови, всі слідчі дії ведуться, відкрито кримінальне провадження, всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються, виновні будуть покарані.

Правоохранители предварительно установили, что водитель «Lanos» при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении «Volkswagen».

Следственные действия продолжаются.