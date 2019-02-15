Вымогал деньги у адвокатов: харьковчанину избрали меру пресечения

Киевский районный суд избрал для 55-летнего мужчины, подозреваемого в вымогательстве с двух харьковских адвокатов, меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 576 тысяч гривен.

По словам начальника отдела прокуратуры области Максима Блохина, прокуратура подала апелляционную жалобу с требованием безальтернативного содержания под стражей, поскольку подозреваемый неоднократно высказывал угрозы в сторону потерпевших и их родственников, которые они воспринимали как реальную угрозу.

Кроме того, он имеет возможность скрываться от следствия и влиять на свидетелей. Именно поэтому прокурор настаивает на нахождении под стражей без возможности внесения залога.

По данным следствия, мужчина требовал 900 тысяч долларов с двух адвокатов. Подозреваемый считал, что юристы недостаточно профессионально представляли в суде интересы его жены, из-за чего она якобы не получила в гражданском деле почти 25 миллионов.

Мужчина решил, что адвокаты должны вернуть уплаченный за юридические услуги гонорар, а также не выигранные в суде деньги. В случае отказа «расплатиться», угрожал адвокатам физической расправой с ними лично и с близкими. Опасаясь за свою жизнь и жизнь родных, юристы согласились на условия вымогателя.

13 февраля во время получения части денег, мужчину задержали сотрудники СБУ. Ему предъявлено подозрение в вымогательстве с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений.