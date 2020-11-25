Вымогательство $100000, похищение человека и угроза убийством. Полицейские предотвратили похищение представителя цыганской общины

25 ноября 2020 г. 19:56
Автор: Даниил Попов
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Накануне 22-летний житель Киевской области вместе с соратником спланировали похищение харьковчанина, который является лидером местной цыганской общины. Однако, о будущем похищении узнали правоохранители.

Наталья Калиновская, нач. сектора коммуникаций Департамента стратегических расследований:

Вони навіть підшукали особу, яка повинна була викрасти чоловіка та утримувати в одному з будтнків за 30 км від Харкова. Аби завадити їх злочинним намірам та врятувати від небезпеки чоловіка, правоохоронці вирішили провести поліцейську спецоперацію. Відтак, інсцінювали викрадення потерпілого, а виконавець надав зловмисникам підтверджуючі тому докази.

Правоохранители сняли видео, где пострадавший говорит, что его украли и просит родственников передать сто тысяч долларов. Это видео было отправлено заказчикам, а те, в свою очередь, переслали его сыну потерпевшего. Злоумышленники угрожали, что в случае отказа платить, похищенный обязательно получит тяжелые телесные повреждения или даже будет убит. В тот же день полиция задержала организаторов похищения в Киеве.

Дмитрий Чубенко, спикер прокуратуры:

Наразі двом особам, які підозрюються у цьому викраденні, повідомлено про підозру за фактом викрадення особи та вимагання. Вони затримані за статею 208 Кримінально-процесуального кодексу. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Подозреваемые уже были ранее судимы за кражи, грабежи и разбои. Сейчас им грозит лишение свободы от трех до семи лет.

Видео: 

Вымогательство $100000, похищение человека и угроза убийством - 25.11.2020

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