 

Вынесен приговор хозяину питбулей, напавших на мужчину в Дергачах

27 июня 2019 г. 17:35
Автор: Александра Адамчук

Представители прокуратуры Харьковской области сообщили, что тридцатисемилетнему владельцу двух питбулей, напавших на мужчину в Дергачах в прошлом году, вынесен приговор. А именно - один год ограничения свободы. Кроме этого, собак, которые нанесли вред, должны конфисковать. Также судьи частично удовлетворили иск потерпевшего о компенсации морального ущерба.

Виталий Колесник, прокурор Дергачевской местной прокуратуры:

Решением суда было принято решение о конфискации данных собак, кроме того, было заявлено гражданский иск потерпевшего на общую сумму миллион гривен, который удовлетворен частично в размере 400 тысяч гривен. 

В июне прошлого года в Дергачах двое питбулей напали на молодого человека прямо посреди улицы. Они яростно рвали его около десяти минут. Собак удалось отпугнуть только с помощью соседей. В результате пострадавшего госпитализировали с большим количеством рваных ран, особенно на руках.

Во время судебных дебатов вместе с прокуратурой суд сподвигся на то, чтобы выбрать наказание в виде двух лет лишения свободы.

Виталий Колесник, прокурор Дергачевской местной прокуратуры:

Однако суд решил назначить наказание более мягкое, в связи с чем сейчас готовится апелляционная жалоба, которая будет подана в суд высшей инстанции.

Владелец собак своей вины не признал. Будет ли он обжаловать решение суда - пока неизвестно.

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