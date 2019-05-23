Выпавшего из окна ребенка спас прохожий: подробности от полиции

Как сообщалось ранее, сегодня утром на Салтовке из окна многоэтажки выпал малолетний ребенок.

Правоохранители выяснили обстоятельства данного ЧП.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии на улице Бучмы поступила в полицию 23 мая в 7:56.

Предварительно установлено, что 2-летний мальчик, проснулся утром, когда его родители и 6-летний брат спали, и решил поиграть на балконе.

Одна из игрушек ребенка перелетела через перила. Ребенок залез на подоконник, потянулся за ней и, не удержав равновесие, выпал из балконного окна шестого этажа.

Благодаря действиям 50-летнего прохожего, который попытался подхватить ребенка в момент его падения, мальчик остался жив.

Малыша доставили в больницу скорой неотложной помощи, где его прооперировали. Сейчас жизни ребенка ничто не угрожает. Состояние его здоровья медики оценивают как стабильное.

Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы.