Выпил лишнего и полез работать с током. В Докучаевском мужчину без сознания снимали с опоры линии электропередач

О том, что их сосед висит на опоре линии электропередач вверх ногами - спасателям сообщили жители поселка Докучаевское. Накануне, мужчина, имеющий оборудование электромонтеров, полез, как говорят местные жители- на «шабашку», подключать гараж.

Но заработать денег не удалось, то ли мастерства не хватило, то ли осторожности - беднягу ударило током, он потерял сознание, а в придачу еще и ударился головой о бетонную электроопору. Сразу на место помимо спасателей говорит Игорь Лупандин прибыли работники энергослужбы.

Игорь Лупандин, пом.нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области

Енегрослужба - вона відключила електропостачання. Наші по драбині піднялися до цього чоловіка, зняли його, опустили донизу на землю і передали його лікарям швидкої допомоги. Попередньо будемо казати що він не є, як нам повідомили ті працівники енергослужб,и які там знаходились - що це не їх співробітник.

С ушибом головы и ударом электрическим током бригада медслужбы забрала мужчину в больницу.

Директор «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Виктор Забашта сообщил - пострадавшему 61 ​​год и теперь ему предоставляют всю необходимую помощь.

Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

Він намагався самостійно підключити струм до гаража в стані хмільного сп'яніння. Після того як співробітники ДСНС зняли його з стовпа - йому була надана допомога і він був госпіталізований до лікарні швидкої допомоги. Стан був середньої ступені тяжкості.

В полиции сообщили, что информация по данному факту внесена в Единый учета Липецкого отделения полиции. Все обстоятельства происшествия правоохранители устанавливают.