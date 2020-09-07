Выплаты пострадавшие в Горобьевке получат в течении двух месяцев

Масштабный пожар в Двуречанском районе наконец потушен. В течение четырех дней пожарные и волонтеры боролись с огнем, который распространился аж на пятьсот гектаров. Верховой пожар достигал ста гектаров.

Игорь Лупандин, представитель ГСЧС в Харьковской области:

В суботу пожежа була локалізована. І вже в неділю в 14 годин 57 хвилин пожежа була ліквідована. Наразі там знаходиться 5 відділень служби з ДСНС вони знаходяться на чергуванні.

На месте до сих пор остаются почти полсотни чрезвычайников. Больше всего в огне пострадало село Горобьевка, которое было изо всех сторон окружено деревьями. Верховой огонь здесь уничтожил 22 дома. В ГСЧС говорят, именно потому, что между деревней и лесом не было соблюдена необходимая дистанция - здесь такие большие убытки.

Татьяна Грянник, жительница села Горобьевка:

Це получилось моментально. Пішло від лісу, перекинулось на верх лісу і пішло на село. Наша перша згоріла хата, далі пішли остальні хати горіти. Сараї погоріли. Овочі, фрукти погоріли, картошка, дрова. Тільки заготовили дрова 2 неділі назад - згоріли всі.

Нина Погребняк, жительница села Горобьевка:

Сосновая 24, сгорело у нас все полностью - дом, сараи, выгорели мы вщент. Де жить, оте-то скупали меня знакомые, дали вещи. Все, что впопыхах схватила, сумка еще где-то, знакомим отдала и теплую куртку вынесла.

Деньги погорельцы смогут получить в течение нескольких месяцев. В ХОГА объясняют, в районе создали оперативный штаб, который еще оценивает убытки каждого двора, после этого документы направят в Кабмин. Далее - с резеврного фонда госбюджета выделят деньги. Каждая семья получит разные суммы, в зависимости от того, какое имущество потеряли. А тем временем, волонтеры уже заявили, что прекращают сбор гуманитакрки для пострадавших. Все необходимое - собрали.

Кроме этого пожара, в ГСЧС подчеркивают, что в течение последней суток, на Харьковщине возникло сорок одно возгорание в экосистемах. Частая причина возгораний - просто человеческая халатность.

Игорь Лупандин, представитель ГСЧС в Харьковской области:

Людський фактор - це мається на увазі необережне поводження з вогнем, спалювання сміття, що може потім приводити до розповсюдження вогню, ну і також туди відноситься і підпал.

Специалисты просят людей, быть более внимательными: полностью гасить костер на отдыхе, не поджигать траву, а также мусор - на полянах и в лесу. По статистике, в Харьковской области за прошедшую неделю на пожаре в экосистемах чрезвычайники выезжали почти 600 раз.