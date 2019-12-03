Выпотрошили и выставили на всеобщее обозрение. В Харькове на фасаде дома повесили тушу овцы

03 декабря 2019 г. 17:53
Автор: Александр Ронжеренко
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Выпотрошили и повесили. Это не название фильма ужасов, а жизненная ситуация, которая произошла сегодня, почти в центре Харькова, на улице Маяковского. Жертвой этого сомнительного перфоманса стала овца. Этого парнокопытного млекопитающего с рода баранов, семейства полорогих, угораздило быть повешенным на фасаде дома, где находится магазин мехов. При этом, горе-авторы этой экзекуции распороли животному живот, и выставили на всеобщее обозрение внутренности. Случилось это сегодня утром. Люди которые проходили мимо, вызвали полицию. Когда сотрудники магазина пришли на работу, выпотрошенную овцу уже сняли с эшафота.

Мы не знаем, мы же продавцы. Мы не знаем, нас не было здесь.

Можно лишь догадываться о мотивах тех, с разрешения сказать, креативщиков, которые подвесили овцу на магазине мехов. Если это протест против убийства животных, с которых делают меховые изделия, то только остается посочувствовать невинной овечке, которая пострадала, и еще и была повешена ради сочувствия к себе подобным. Информация зарегестрирована в Единый учёт Киевского отделения полиции. Все обстоятельства и личности злоумышленников, как утверждают полицейские, устанавливаются. Владелец магазина мехов пока не писал заявление в полицию и никак не комментирует то, что произошло.

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