Выпрыгнул из окна гостиничного номера, спасаясь от пожара: в Харькове погиб иностранец

18 июля 2020 г. 10:24
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39-летний гражданин Иордании выпрыгнул из окна гостиничного номера, расположенного на 4-м этаже. От полученных травм он скончался в карете скорой помощи.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, информация о происшествии поступила в Основянский отдел полиции 17 июля около 18:00. В гостиницу, расположенную на улице Плехановской, выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что в номере произошло возгорание кровати и личных вещей мужчины. Именно из-за пожара иностранец выпрыгнул из окна.

Информация внесена в Единый учет. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства сейчас устанавливают работники полиции.

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