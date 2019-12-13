Выпрыгнул из окна пылающей квартиры: при пожаре в центре Харькова пострадал 33-летний мужчина

Яркое зарево от пламени и густой дым сегодня не на шутку перепугали жителей дома по улице Труфанова. Ирина как раз была дома, как вдруг крики о том, что огнем охватило квартиру на третьем этаже, прервали обычный порядок событий. Женщина все еще приходит в себя, ведь надышалась едкого угарного газа.

Ирина Николаевна, соседка

Здесь парень в гараже машину чинил, он увидел дым, соседи вызвали. Я побежала наверх сразу - газ закрыть у них, чтоб ничего не рвануло

Спасатели прибыли на место почти мгновенно, после чего сразу эвакуировали жителей дома. Существенных сложностей при тушении пожара спасателям добавляло то, что этот дом относится к третьей степени огнестойкости. Сооружение старое, а еще имеет деревянные перегородки и перекрытия с пустотами.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области

К місцю події було направлено спочатку два відділення, а потім ще додатково два відділення на автоцистернах і одна автодрабина. Площа пожежі склала біля 25 квадратних метрів

Квартира выгорела почти полностью, в ней во время пожара находился 33-летний мужчина - сын владельца. Чтобы спастись от огня мужчина из окна горящей квартиры спрыгнул вниз. К счастью, он приземлился на балкон первого этажа. С травмами и ожогами его доставили в больницу.

Из-за пожара пострадали и соседние дома, особенно досталось жителям нижних этажей. Люди жалуются, такую ситуацию ожидали, ведь сын владельца имеет проблемы со здоровьем.

Людмила Филипповна, соседка

С отцом с живет, отец прекрасный человек, работает. А он периодически в больницах, периоды обострения вот такие. Слава Богу, все живы

Тем временем, пожар, который унес жизнь человека, накануне произошел по переулку Сурикова. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело погибшей бабушки. По предварительной информации, смерть старушки наступила в результате отравления угарным газом.

Анатолий Афанасьевич, сосед погибшей

Ну якобы так, мне сказали, что упал обогреватель, а на полу были коврики там и прочее. 95 лет ей отметили, хорошая женщина такая, общительная

Причины возникновения пожаров сейчас устанавливают специалисты.