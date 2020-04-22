Выпрыгнула из окна 13 этажа: в Харькове женщина покончила жизнь самоубийством

22 апреля 2020 г. 13:39
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22 апреля в 11:36 от прохожего в полицию поступило сообщение о том, что из окна дома на улице Морозова, 32 выпала женщина. От полученных травм она скончалась.
 
Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области, следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции сейчас находится на месте происшествия. Предварительно установлено, что женщина пришла в гости к своему знакомому. Через некоторое время она ему сказала, что идет домой, но вместо этого поднялась на 13 этаж и прыгнула из окна подъезда.
 
Информация зарегистрирована в Журнале единого учета. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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