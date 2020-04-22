Выпрыгнула из окна 13 этажа: в Харькове женщина покончила жизнь самоубийством

22 апреля в 11:36 от прохожего в полицию поступило сообщение о том, что из окна дома на улице Морозова, 32 выпала женщина. От полученных травм она скончалась.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области, следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции сейчас находится на месте происшествия. Предварительно установлено, что женщина пришла в гости к своему знакомому. Через некоторое время она ему сказала, что идет домой, но вместо этого поднялась на 13 этаж и прыгнула из окна подъезда.