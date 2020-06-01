Выпрыгнула из окна 19-го этажа с ребенком, не оставив предсмертной записки: подробности трагедии

Трагедия произошла в одной из новостроек на улице Кильтуры около шести утра. Из окна подъезда на 19-м этаже выпала женщина вместе с шестимесячным младенцем.

Пришел на работу - уже лежит. Были милиция, все! Ребенок маленький - год.

По данным полиции, в квартире 42-летняя женщина жила вместе со своим 53-летним мужем. О проблемах в семье местные не знают. Полиция приехала на место из-за сообщения на 102.

Инесса Снытко, пресс-офицер Шевченковского ОП:

Предсмертних записок ніяких не було виявлено, може далі щось слідство покаже, але не було. Чоловіік на той момент був дома, але говорить, що дізнався про те, що сталось лише від працівників поліції, коли вони прийшли до нього. Сказав, що він у цей моментт спав.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой самоубийство. Все обстоятельства трагедии сейчас устанавливают.