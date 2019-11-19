Вырезали из машины. На Библика авария с тремя пострадавшими

Разбитая вдребезги «Таврия» и «Хонда», которая остановилась только врезавшись в угол дома на улице Библика. На перекрестке которое в городе давно прозвали аварийным произошло очередное ДТП с несколькими пострадавшими. В результате аварии пассажир «Таврии» стал заложником грудь металла, и чтобы вызволить 80-летнего мужчину, которого зажало дверью машины на помощь вызвали спасатели со специальными гидравлическими инструментами.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области

Чоловік він був дуже сильно заблокований, провели роботу по деблокуванню його і коли його звідти дістали вони передали його лікарям швидкої допомоги на теперішній час він зараз госпіталізований до лікарні і там іде його обстеження.

В «Хонде» находилась только 31-летняя водитель, и благодаря тому, что в японской машине сработали подушки безопасности, женщине удалось избежать серьезных травм, в отличие от водителя и пассажира «Таврии».

Игорь Коврига, патрульный полицейский

Наразі двоє чоловіків знаходяться, доставленні швидкою медичною допомогою до лікарні. В автівці в Таврії було двоє чоловіків, а в «Хонді» була одна жінка. - Жінка постраждала? - Явних признаків постраждалості не виявлено, але зараз вона забажала, щоб їй теж надали медичну допомогу.

Сейчас правоохранители устанавливают кто является виновником аварии. Информация о ДТП внесена в Единый учет Индустриального отдела полиции, следователем решается вопрос об открытии уголовного производства.