Вырванные ногти. Обгоревшее лицо. Взрыв в Дергачах. Ужасные последствия

Взрыв газа в общежитии в Дергачах. Два человека с тяжелыми ожогами в больнице, за их жизнь идет борьба.

Осколки стекла на земле. Обгоревшая миска, которую выбросило из здания ударной волной. Так внешне выглядит место возле общежития в Дергачах, где сегодня утром прогремел взрыв.

Виктор, житель общежития:

Ну, газ взорвался. Тут живет пенсионер один. Ну, як там получилося, не знаю. Взорвалось. Я услышал взрыв. Туда - а тут огонь. Ну, забежали, потушили. Их приехала скорая забрала.

Скорая забрала пожилого мужчину и женщину средних лет, которые на момент взрыва находились в квартире. Анатолий - муж той женщины, что сейчас с тяжелыми ожогами находится в больнице. Конечно, он очень расстроен. Картина, которая стоит перед его глазами - любимой жене Юлии вырывало все ногти на руках. Но самое страшное - это ожоги, которые она получила. При этом Юлия еще и пыталась потушить пламя, охватившее соседа-старика.

Анатолий, муж пострадавшей:

Він загорівся, і вона начала його тушити. Він горить, а вона тушить. По інерції, чи як. Начала його водой обливати. Ну у нього згоріло 40, чи 45. А в цій - і лице, і волосся на голові все згоріло. А ще була в капроновій тій. Воно прилипало. Я її зідрав з неї.

Юлия, как рассказал ее муж, принесла 72-летнему старику хлеб из магазина, потому что пожилой мужчина почти не ходил и нуждался в регулярной помощи от соседей. Кажется, он собирался готовить себе еду, и открыл вентиль газового баллона. Вот только далеко не сразу зажег и поднес спичку. И газ стал заполнять комнату.

Анатолий, муж пострадавшей:

Пєчка газова. Балон там стояв. Він відкрив балон. Включив, а не запалив. Ну, балон той. А потом хліба принесла, вродє нормально. Виходить. А він - я буду супик варити. Хліба ж не було. Запалив. Ах, жахнуло

За жизни двух пострадавших от взрыва теперь ведут борьбу врачи.

Еще одну соседку тяжело раненного старик также зовут Юлия. Она работает учительницей в школе. Юлия была на работе, когда ей позвонили и рассказали, что произошло. Приехав домой, она не узнала свою квартиру.

Юлия, жительница общежития:

Я просто обалдела. Я когда открыла двери, не смогла переступить порог свого дома, потому что це був не мій дом. І всьо. Стін не має, нічого не має. Все в пилі. В мусорі. Просто остатися в один день ніде. Все. В принципі, страшно, конечно. Нічого хорошего. Ну, нічого. Надо жить.

В целом взрывом повреждены входные и межкомнатные двери, окна и перегородки шести комнат общежития.