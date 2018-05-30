Выше нормы в 13 раз: в Харькове пьяный водитель устроил ДТП

30 мая 2018 г. 13:49
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Сегодня около 10:15 патрульные полицейские получили сообщение о том, что на улице Полевой, 47 произошло ДТП с участием автомобиля - "Volkswagen Caddi", "Ford" и "ВАЗ-21099".

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Volkswagen" не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную дистанцию ​​и столкнулся с автомобилем "Ford" и автомобилем "ВАЗ-21099".

Во время оформлeния ДТП патрульные обнаружили, что водитель автомобиля "Volkswagen" имеет явные признаки алкогольного опьянения.

Правоохранители предложили мужчине на месте пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью газоанализатора "Драгер", на что тот согласился.

Результат осмотра составил 2.54 промилле, что превышает допустимую норму (0,2 промилле) почти в 13 раз.

На водителя автомобиля "Volkswagen" инспeкторы составили два административных протокола за совершение ДТП и управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

В дальнейшем админматeриалы правоохранители пeрeдадут в суд.

 

 

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