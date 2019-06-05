Вывоз отходов бурения: прокуратура открыла уголовное дело

05 июня 2019 г. 18:50

В прокуратуру поступило обращение губернатора Харьковской области Юлии Светличной о возможных нарушениях экологического законодательства на территории рядом с населенными пунктами Красноградского и Нововодолажского районов области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 239 (загрязнение или порча земель) и ч. 3 ст. 191 (присвоение или растрата имущества) УК Украины.

Досудебным расследованием занимается следственное управление Нацполиции в Харьковской области.

Напомним, 30 мая во время заседания сессии областного совета продемонстрировали видео, на котором видно, что производился вывоз отходов бурения на стихийную свалку рядом с населенными пунктами. В результате возникла угроза для здоровья местных жителей. 

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