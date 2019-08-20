Выжигание сухостоя и мусора: на Харьковщине за сутки произошло 14 пожаров

19 августа на Харьковщине пожарные 14 раз выезжали на тушение сухой травы, стерни, тростника и мусора.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, пожары произошли в Нововодолажском, Дергачевском, Балаклейском, Змиевском и Красноградском районах области, а также в Индустриальном, Слободском, Основянском, Московском и Киевском районах Харькова.

Общая площадь пожаров превысила 1 га.

В ГСЧС напомнили, что сейчас на Харьковщине наблюдается наивысшая степень пожарной опасности – 5 класса.

В связи с этим спасатели просят население Харьковщины не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.