Вызывали патрульных, чтобы развлечься и нарушали правила дорожного движения.Увеличилось ли количество нетрезвых за рулем?

Жуткая авария произошла на проспекте Гагарина в ночь на воскресенье. Автомобиль ВАЗ на скорости влетел прямо в столб. Свидетели говорят, водитель даже не пытался тормозить, а автомобиль, якобы, был на летней резине. От полученных травм 35-летний водитель, житель Харьковской области погиб на месте. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

А вот накануне днем ​​на перекрестке улиц Василия Стуса и Академика Павлова не поделили дорогу автомобили БМВ и Део. Водителю последней понадобилась помощь медиков. В управлении патрульной полиции говорят, из-за изменения погодных условий на Харьковщине усилили контроль за дорожной обстановкой.

Дмитрий Гайдук, инспектор УПП в Харьковской области

Температурний режим на дорогах Харківщини за останній період постійно змінюється, але відділ безпеки дорожнього руху поставив на контроль це питання, знаходиться зараз на цілодобовому чергуванні. Співпрацює з комунальними службами, проводить ревізію вулично-транспортних шляхів

Всего за субботу и воскресенье патрульные получили тысячу сто двадцать пять вызовов, выехали на 53 дорожно-транспортных происшествия, 5 из которых были с травмированными.

А вот количество нетрезвых за рулем в эти выходные несколько изменилось, говорит Дмитрий Гайдук.

Дмитрий Гайдук, инспектор УПП в Харьковской области

14 осіб було виявлено - це трошки нижчий результат, ніж зазвичай за вихідні дні

Кроме этого, в этот уикенд вызывали патрульных и для развлечения, которое вылилось в попытку передачи взятки. Когда экипаж полиции прибыл на вызов, заявитель сообщил, что ему стало грустно, поэтому он решил себя развлечь и пообщаться с полицейскими.

После того, как правоохранители сообщили, что за это ему светит административная ответственность за ложный вызов - мужчина начал предлагать деньги. После отказа патрульных, он попытался положить в карман полицейского 50 долларов.

Все эти события были зафиксированы на нагрудной бодикамере, после чего на место прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранителями будет рассмотрен вопрос о квалификации действий по статье 369 УК. Это предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.