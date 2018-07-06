Взрыв автомобиля директора фармкомпании в Харькове. Подробности

Подрыв авто известного бизнесмена произошел около 7 вечера. Черная Ауди А8 ехала по улице Гризодубовой и взорвалась во время движения. На место в считанные минуты прибыли полицейские. Взрывотехники и кинологи вместе со следователями осматривали территорию рядом с местом подрыва в течение нескольких часов, вдоль улицы находится с одной стороны - лесополоса, с другой - жилые дома. По предварительной информации, взрывчатку заложили в задней части автомобиля , правоохранители говорят, нашли воронку, однако какое именно это было устройство пока устанавливают. Кроме того, взрывотехники обнаружили провода и гранату.

Олег Бех, начальник ГУНП в Харьковской области:

Было установлено взрывное устройство неизвестного типа, части которого изъяты следователями. На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа и криминалисты. Кроме того, в ходе осмотра прилегающей территории следователями были установлены провода, и граната Ф-1. На данный момент она сейчас изъята и мы устанавливаем её происхождение.

В момент взрыва в машине находились генеральный директор фармацевтической компании "Здоровье" Александр Доровской, его водитель и охранник. Они находились в шоковом состоянии и получили легкие телесные повреждения - ссадины на теле, подчеркивают в полиции. Жизни трех поcтрадавших, отмечают правоохранители, угрозы нет. По факту подрыва авто полицейские открыли уголовное производство по статье "Покушение на убийство"

Сергей Чиж, нач. следственного управления ГУНП в Харьковской обл.:

За даним фактом невідкладно внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України під процесуальним руководством Харківської обласної прокуратури. На даний час слідчі дії тривають. Потерпілим надана медична допомога, допитані вони, призначено ряд відповідних експертиз.

Сам Александр Доровской пока ситуацию с покушением не комментирует.