Взрыв автомобиля в Киеве - один человек погиб, один пострадал

Накануне в 22-20 в Дарницком районе Киева по улице Михаила Драгоманова, 44-А во время движения взорвался автомобиль Шевроле. Один человек погиб, другой получил телесные повреждения и был госпитализирован.

На место происшествия выехали руководители столичной и Дарницкого полиции, наряды патрульных, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы, врачи и спасатели.

По информации отдела коммуникаций полиции Киева, согласно предварительным выводам экспертов, в автомобиле взорвалась граната.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия и устанавливает личность погибшего.

Сведения о событии зарегистрированы, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.