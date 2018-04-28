Взрыв автомобиля в Киеве - один человек погиб, один пострадал

28 апреля 2018 г. 9:26
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Накануне в 22-20 в Дарницком районе Киева по улице Михаила Драгоманова, 44-А во время движения взорвался автомобиль Шевроле. Один человек погиб, другой получил телесные повреждения и был госпитализирован.

На место происшествия выехали руководители столичной и Дарницкого полиции, наряды патрульных, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы, врачи и спасатели.

По информации отдела коммуникаций полиции Киева, согласно предварительным выводам экспертов, в автомобиле взорвалась граната.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия и устанавливает личность погибшего.

Сведения о событии зарегистрированы, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

 

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