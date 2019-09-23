Взрыв банкомата на Клочковской: подробности с места ЧП

В Харькове ночью прогремел взрыв. Неизвестные взорвали банкомат в отделении «Сбербанка».
От мощного взрыва в щепки разлетелся не только банкомат, но и пострадало офисное помещение - встроенный фасад, повреждена стена, двери, потолок и мебли.
Полиция сообщает, что ЧП произошло на улице Клочковской около четырех утра.
А местные жители слышали взрыв.
На месте работала полиция, следственно-оперативная группа и взрывотехники.
Информация внесена в журнал единого учета. Пока полиция решает, по которой из статей расследовать происшествие.
Удалось ли злоумышленникам забрать деньги - пока полиция не уточняет.