 

Взрыв банкомата на Клочковской: подробности с места ЧП

23 сентября 2019 г. 12:18
Автор: Алина Курлович
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В Харькове ночью прогремел взрыв. Неизвестные взорвали банкомат в отделении «Сбербанка».

От мощного взрыва в щепки разлетелся не только банкомат, но и пострадало офисное помещение - встроенный фасад, повреждена стена, двери, потолок и мебли.

Полиция сообщает, что ЧП произошло на улице Клочковской около четырех утра.

А местные жители слышали взрыв.

На месте работала полиция, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Информация внесена в журнал единого учета. Пока полиция решает, по которой из статей расследовать происшествие.

Удалось ли злоумышленникам забрать деньги - пока полиция не уточняет.

 

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