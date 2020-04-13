Взрыв банкомата на проспекте Победы: злоумышленникам грозит до 12 лет заключения

Двух подрывников банкомата взяли под стражу с возможностью внесения залога в сумме 315 тысяч гривен. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Напомним, сообщение о взрыве банкомата в помещении магазина по проспекту Победы поступило в полицию 10 апреля в 4:24. В результате происшествия никто не пострадал. Взрыв повредил имущество банковского учреждения и торгового заведения. Правоохранители задержали злоумышленников через несколько часов после совершения ими преступления.

На место происшествия выезжали руководство ГУНП в Харьковской области и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления, криминалистическая лаборатория и кинологи. Как рассказал заместитель начальника ГУНП в Харьковской области - начальник следственного управления Сергей Чиж, эксперты установили, что злоумышленники использовали для подрыва банкомата самодельное взрывное устройство и похитили денежные средства в сумме более 1,1 млн гривен.