Взрыв банкомата на проспекте Победы: злоумышленникам грозит до 12 лет заключения

13 апреля 2020 г. 14:15
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Двух подрывников банкомата взяли под стражу с возможностью внесения залога в сумме 315 тысяч гривен. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
 
Напомним, сообщение о взрыве банкомата в помещении магазина по проспекту Победы поступило в полицию 10 апреля в 4:24. В результате происшествия никто не пострадал. Взрыв повредил имущество банковского учреждения и торгового заведения. Правоохранители задержали злоумышленников через несколько часов после совершения ими преступления.
 
На место происшествия выезжали руководство ГУНП в Харьковской области и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления, криминалистическая лаборатория и кинологи. Как рассказал заместитель начальника ГУНП в Харьковской области - начальник следственного управления Сергей Чиж, эксперты установили, что злоумышленники использовали для подрыва банкомата самодельное взрывное устройство и похитили денежные средства в сумме более 1,1 млн гривен. 
 
Через несколько часов работники полиции задержали двух мужчин, причастных к совершению данного преступления - бывшего правоохранителя 26-летнего уроженца Запорожья и 44-летнего харьковчанина. Следователи Шевченковского отдела полиции открыли по данному факту уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
 
Суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 315 тыс. грн каждому. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам, предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

Видео: 

Поліцейські викрили осіб, причетних до підриву банкомату у Харкові

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