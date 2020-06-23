Взрыв дома в Киеве: под завалами обнаружили тело пятого погибшего

Спасатели обнаружили под завалами пострадавших от взрыва дома в Киеве тело пятого погибшего.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 3:30 23 июня подразделениями ГСЧС найдено тело погибшего мужчины, 1976р.н., которого опознал сосед. Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов извлечены тела 5 человек: двух женщин 1943 г.р. и 1974 г.р., а также трех мужчин 1991г..р, 1967 г.р., 1976 г.р.", - говорится в сообщении ГСЧС в Фейсбук сегодня утром, 23 июня.

Напомним, 21 июня в 10:00 на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в произошел взрыв в многоэтажном доме, предварительно - газовоздушной смеси без дальнейшего горения.

Под завалами были найдены трое погибших, сейчас разбор завалов продолжается.

5 человек получили травмы.

По данным МВД, повреждены 40 квартир одного подъезда, где зарегистрированы 125 граждан. Разрушены 16 квартир с 9 по 4 этажи.