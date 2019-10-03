Взрыв газа под Харьковом: врачи рассказали о состоянии пострадавших

Мужчина, пострадавший в результате взрыва газа в общежитии Дергачей находится в критическом состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на заведующего ожогового отделения Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи имени проф.Мещанинова Аслана Цогоева.

По словам медика, 72-летний мужчина получил тотальный ожог и находится в критическом состоянии.

Что касается состояния пострадавшей женщины – соседки пострадавшего, то, по словам Цогоева, она получила 5% ожога, и ее состояние у врачей опасений не вызывает, пострадавшую ждет только санобработка ожогов.