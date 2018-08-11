Взрыв газа в доме на улице Танкопия: подробности с места ЧП

11 августа 2018 г. 19:36
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Как сообщалось, сегодня в Харькове на улице Танкопия в 9-этажном жилом доме в 15:25 прогремел взрыв. В доме взорвался бытовой газ.

Как сообщает корреспондент АТН с места событий, взрыв был настолько мощным, что вылетели стекла в соседних домах, а  с окон на первых этажах сорвало решетки.

Огонь успел охватить два этажа высотки, дымом заволокло весь подъезд дома.

Кроме того, взрывной волной выбило бронированную дверь на первом этаже и входную дверь в подъезд, также разрушена частично бетонная перегородка.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по информации жителей дома, они утром почувствовали запах газа в подъезде, но в соответствующие коммунальные службы не обращались.

В результате утечки бытового газа в квартире дома по улице Танкопия произошел взрыв и возник пожар.

В настоящее время пожар ликвидировали спасатели.

Как выяснили полицейские, по словам жителей дома, квартира, в которой произошло возгорание, сдавалась в аренду.

Сейчас ее владелец устанавливается.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Решается вопрос о внесении информации по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.

 

 

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