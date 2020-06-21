Взрыв газа в киевской девятиэтажке: на месте завалов нашли 2 погибших, трое спасены (видео)

21 июня 2020 г. 12:14
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На месте взрыва в девятиэтажном доме на улице Соломии Крушельницкой, 1\5 в Дарницком районе Киева спасатели обнаружили тело 1 погибшего.

Такие данные по состоянию на 11:00 обнародовала в Фейсбук пресс-служба ГСЧС Украины.

«Эвакуирован 21 человек. Деблокированы 3 человека. Проводятся работы дальнейшей эвакуации жителей дома», - сказано в сообщении.

Напомним, как сообщалось, сегодня, 21 июня, в 10:00 в Дарницком районе в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Ранее в сообщении ГСЧС указывался адрес места взрыва - улица Григоренко, 41.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Национальной полиции.

От ГСЧС к спасательным работам привлечены 75 человек личного состава и 15 единиц техники.

Видео места трагедии было опубликовано в соцсетях.

Как передает корреспондент LB.ua, по состоянию на 12:10 спасатели обнаружили под завалами второго погибшего. Пострадали 27 человек.

"Дом панельный, плиты перекрытия повреждены и не стабильны, в любой момент могут провалиться. Спасатели не могут работать внутри здания", - сообщил корреспондент.

Поврежденные плиты попытаются вынуть с помощью строительной техники. В связи с этим есть опасность повреждения соседних домов, их жителей также эвакуировали.

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