Взрыв и пожар в гаражном кооперативе на ХТЗ: подробности от полиции

Как сообщалось, сегодня утром в гаражном кооперативе в Индустриальном районе Харькова произошел взрыв и пожар.

Полиция устанавливает обстоятельства данного ЧП.

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, 30 ноября около 5:30 в полицию поступило сообщение о пожаре в гараже, расположенном в гаражном кооперативе по улице Зеленодольской.

На места происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство Индустриального отдела полиции, а также сотрудники ГСЧС.

Правоохранители предварительно установили, что в гаражном кооперативе загорелся гараж, в котором находился автомобиль «ВАЗ 2108».

В результате пожара взорвался газовый баллон и обрушились бетонные перекрытия.

После локализации пожара под завалами спасатели обнаружили три обгоревших тела.

Информация о происшествии зарегистрирована в Журнале Единого учета заявлений и сообщений.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Осмотр места происшествия продолжается.

Устанавливаются личности погибших.