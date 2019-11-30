Взрыв и пожар в гаражном кооперативе на ХТЗ: подробности от полиции

30 ноября 2019 г. 11:04
188 просмотров

Как сообщалось, сегодня утром в гаражном кооперативе в Индустриальном районе Харькова произошел взрыв и пожар.

Полиция устанавливает обстоятельства данного ЧП.

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, 30 ноября около 5:30 в полицию поступило сообщение о пожаре в гараже, расположенном в гаражном кооперативе по улице Зеленодольской. 

На места происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство Индустриального отдела полиции, а также сотрудники ГСЧС. 

Правоохранители предварительно установили, что в гаражном кооперативе загорелся гараж, в котором находился автомобиль «ВАЗ 2108». 

В результате пожара взорвался газовый баллон и обрушились бетонные перекрытия. 

После локализации пожара под завалами спасатели обнаружили три обгоревших тела. 

Информация о происшествии зарегистрирована в Журнале Единого учета заявлений и сообщений. 

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. 

Осмотр места происшествия продолжается. 

Устанавливаются личности погибших.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.