Взрыв кислородного аппарата в отделении с больными COVID-19 в Турции: есть погибшие

19 декабря 2020 г. 11:16
Источник: РБК-Украина
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В больнице в городе Газиантеп на юге Турции взорвался кислородный аппарат. По меньшей мере восемь человек стали жертвами взрыва. Об этом сообщает Anadolu.

Взрыв произошел в отделении интенсивной терапии для больных с коронавирусом в больнице университетского госпиталя Газиантепа. Сообщается, что 7 человек погибли в отделении реанимации, еще один человек скончался во время перевода в другую больницу. Возраст погибших составляет от 56 до 85 лет. 14 других пациентов отделения перевели в другие больницы, способные принимать инфицированных COVID-19

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