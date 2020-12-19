Взрыв кислородного баллона в турецкой больнице: количество жертв возросло

19 декабря 2020 г. 16:58
Источник: Укринформ
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Количество погибших в результате взрыва кислородного баллона в больнице турецкого города Газиантеп и последующего пожара выросло до девяти. Об этом министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа написал в Tвиттере.

«Трагический случай, который произошел в реанимационном отделении в Газиантепе, огорчил всех нас. Количество погибших достигло девяти. Других пациентов, пострадавших в результате пожара, команды экстренной помощи перевезли в соседние больницы», - сообщил министр.

Как сообщают СМИ, министр Коджа вылетел в Газиантеп для проведения расследования на месте происшествия. В больнице сообщили, что в реанимации на лечении в момент инцидента находился 21 человек.

Взрыв произошел сегодня в университетской больнице в Газиантепе. Жертвами в основном стали пациенты в возрасте от 56 до 85 лет, проходившие лечение от COVID-19.

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