Взрыв на газопроводе под Дамаском: вся Сирия осталась без света

24 августа 2020 г. 11:23
Источник: 24 канал
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Сирия в результате взрыва газопровода под Дамаском осталась без электричества. Мощный взрыв прогремел в столичном регионе между районами Аль-Дамир и Адра в сельской местности недалеко от Дамаска. Об этом со ссылкой на заявление сирийского министра нефти и минеральных ресурсов республики Али Ганима сообщает агентство SANA.
Газопровод, о котором идет речь, поставляет газ в южные регионы страны.

«Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адриа в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии», – говорится в сообщении.

По словам Ганима, взрыв мог произойти из-за теракта. Обстоятельства происшествия выясняются.

Видео: 

В Дамаске взорвался газопровод

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