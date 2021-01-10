Взрыв на газопроводе под Полтавой: на месте аварии создан оперативный штаб

На месте аварии газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" в Полтавской области создан оперативный штаб, который работает круглосуточно.

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.

В состав штаба входят представители департаментов здравоохранения, соцзащиты населения, гражданской защиты, представители территориальных общин, РГА, спасатели, правоохранители, энергетики и газовики.

Напомним, 9 января в 15:50 в поле близ с. Калайдинцы, Лубенского района Полтавской области в результате разгерметизации магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" (диаметром 1400 мм) произошел взрыв с последующим факельным горением.

В 16:05 была перекрыта подача газа к газопроводу.

Жертв и пострадавших нет.

В результате отключения ГРС «Вишневое», прекращено газоснабжение 17 населенных пунктов Лубенского района.

По состоянию на 21:45 было прекращено газоснабжение около 3,5 тыс. абонентов.

Метеорологическое отделение АРЗ СП провело замеры воздуха в населенных пунктах с помощью газоанализаторов: по их результатам превышения ПДК опасных веществ не обнаружено.

Сегодня утром, 10 января чрезвычайники информируют население о правилах пользования газовыми устройствами перед началом восстановления газоснабжения. Также привлечены представители социальной службы и полиции, которая устанавливает обстоятельства взрыва на газопроводе.

По состоянию на 8:55 факельного горения на газовой магистрали не наблюдается.

Как сообщил "Оператор ГТС Украины", авария на участке магистрального газопровода (МГ) "Уренгой-Помары-Ужгород" около города Лубны Полтавской области не повлияла на транзит природного газа в Европу.

"Ремонтные бригады работают на месте инцидента, в настоящее время авария локализована. ОГТСУ делает все необходимое, чтобы восстановить стабильное снабжение газа потребителям в обходной способ, угрозы для обеспечения газом для прилегающих населенных пунктов нет", - говорится в сообщении.