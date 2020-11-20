Харьковчанина, устроившего взрыв на проспекте Гагарина, задержали: детали ЧП от полиции

Полиция задержала харьковчанина, который подорвал гранату возле дома на проспекте Гагарина

Как сообщалось, сегодня возле дома на проспекте Гагарина прогремел взрыв, в результате котрого был ранен мужчина.

В полиции уточнили подробности происшествия.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, 20 ноября в 11:46 в полицию обратилась женщина и заявила, что в квартиру ее сестры, расположенной на проспекте Гагарина, пришел бывший муж, который имеет при себе несколько гранат. На тот момент в помещении находились сестра заявительницы, ее отец и ребенок 5 лет.

По указанному адресу срочно прибыли руководство ГУНП в Харьковской области и Слободского отдела полиции, следственно-оперативная группа, патрульные, взрывотехники и передвижная криминалистическая лаборатория.

Как рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко, в действие сразу была введена специальная полицейская операция «Гром».

Работая на месте происшествия, полицейские выяснили, что 51-летний мужчина пришел в квартиру бывшей жены якобы за денежным долгом. также в полиции добавили, что он сам является безработным.

«После разговора с женщиной злоумышленник вышел на улицу, разбил стекло на кухне и бросил туда гранату, - рассказал Валерий Сокуренко. - Вторую гранату он забросил в комнату. Обе они взорвались. В это время женщина находилась в коридоре и, к счастью, не пострадала. Она была в квартире одна, ведь, увидев вооруженного мужчину, отправила сына с отцом на улицу. Убегая от полицейских, мужчина выбежал на детскую площадку. Там он подорвал третий боеприпас. Взрывом ему ампутировало кисть руки. Полицейские задержали злоумышленника и вызвали скорую помощь».

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты.

Сейчас решается вопрос о задержании мужчины в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Злоумышленника госпитализировали, он в тяжелом состоянии. По заключению специалистов взрывотехнического управления полиции, мужчина был вооружен гранатами РГД-5.

Валерий Сокуренко также отметил, что палата, в которой задержанный будет находиться во время лечения, будет находиться под круглосуточной охраной полиции.

Начальник ГУНП также сообщил, что по адресу проживания злоумышленника будет проведен обыск с целью выявления возможного факта хранения оружия и боеприпасов.

В настоящее время следователи в рамках открытого уголовного производства выясняют все детали преступления.

За его совершение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.