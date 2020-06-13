Взрыв на Зерновой: неизвестные бросили с крыши дома предмет, похожий на гранату

Вчера, 12 июня, в 20:54 в полицию поступило сообщение от жительницы пятиэтажки, что находится по улице Зерновой. Женщина рассказала о том, что с крыши дома неизвестные бросили предмет, похожий на гранату.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции.

На месте происшествия правоохранители обнаружили и изъяли металлический предмет цилиндрической формы. Пострадавших нет. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные к нему особы.