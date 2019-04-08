Взрыв среди ночи. На улице Валдайской ограбили банкомат

08 апреля 2019 г. 20:24
Автор: Светлана Еченина
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Это отделение «Ощадбанка» сегодня не работает. Новость о том, что ночью неизвестные здесь взорвали банкомат, с утра облетела  уже всех.

Взрыв разбудил Светлану посреди ночи. Женщина рассказала, что от мощного удара подскочили и двое ее детей

Светлана, местная жительница

Просто это ночью люди спят, правильно. Услышали, как посыпались стекла. Ну, мы привыкли, что у нас на районе всегда какие-то разборки. Чисто подумали, что кто-то опять бутылку кинул. В итоге, мы потом слышим, как по этим стеклам кто-то ходить начал. Потом выглянули, полиция это была

Вообще, местные жители рассказывают о событии неохотно. Однако единодушно подтверждают - район у них неспокойный

Удивлены, конечно, нет, не часто. Если бы было часто… Хотя, район беспокойный сам до себе.

Был хлопок. Все перепугались, и ничего не видел

Происшествие случилось в половине четвертого утра, рассказали в полиции. В ходе осмотра места происшествия специалисты нашли внутри банкомата взрывчатое вещество, совмещенное с детонатором

Елена Соболевская, ст. инспектор ОК ГУНП

В ході огляду місця події експерти встановили, що всередині банкомата вибухнув саморобний вибуховий пристрій. Який був приведений у дію  дистанційно з використанням велосипедного троса

В результате происшествия никто не пострадал.

Сумма нанесенного банковскому учреждению ущерба устанавливается, добавляют правоохранители.

 

Видео: 

Взрыв среди ночи. На улице Валдайской ограбили банкомат - 08.04.2019

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