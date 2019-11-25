Взрыв в центре Харькова полиция расследует как покушение на убийство

В Харькове совершено покушение на жизнь адвоката. Его машину пытались взорвать утром во дворе элитной многоэтажки в центре города. Мужчина чудом не травмирован. Взрывной волной повреждены еще четыре машины. Сам адвокат не исключает: покушение связано с его профессиональной деятельностью.

Покорёженные машины, стекло и обломки на дороге. Это видео во дворе многоэтажки на улице Чайковского очевидцы сняли через несколько минут после взрыва. Автомобиль, который пытались взорвать, это черный Toyota Camry. За рулём был адвокат Андрей Гагун. Мужчина до сих пор шокирован.

Андрей Гагун, адвокат

Выходил из дома утром, сел в машину, и взорвалось взрывное устройство. Наверное, чудо какое-то или Бог помог, что живой остался

По словам адвоката, он ведёт уголовные дела. Поэтому всё могло произойти из-за его профессиональной деятельности. Говорит: и раньше получал угрозы. Эту версию вместе с другими отрабатывает и полиция. Дело расследуют как покушение на умышленное убийство. Это - до пятнадцати лет колонии.

Сергей Чиж, начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьк.обл.

Слідством встановлено, що водій автомобіля Toyota Camry, він від’їхав на метрів 10, і пролунав вибух. Я так розумію, що пристрій не був закріплений до днищі або був погано закріплений і він відпав

Всё произошло около десяти утра. Взрывной волной повреждены еще четыре автомобиля, стоявших во дворе

По информации полиции, сработала самодельная взрывчатка. Рвануло так, что в доме напротив повылетали стекла.

Раиса Григорьевна живет именно в этом доме.

Раиса Григорьевна, харьковчанка

Я как раз в ванной была, вода шумела, слышу - просто взрыв, именно взрыв. Думаю, что же это такое? Но у меня 4-й этаж, и это как снизу было. Я думаю, это не в моем подъезде, потому что было б какое-то движение, сотрясение стен, стёкол

Взрыв услышали и жители соседних дворов

Станислав, харьковчанин

Ну вот - 5,7,9 проходите - и там дом стоит. - То есть метро 100 отсюда? - Больше - метров 200. Ну как газовый балон где-то взорвался. Ну, такое - оно грохнуло, что даже через пластиковые окна было слышно. Обычно шума не слышно через них, а они аж затряслись

После взрыва полиция объявила в розыск синий Opel Vectra. Его зафиксировали камеры наблюдения и, возможно, именно на нём уехали с места происшествия люди, причастные к совершению преступления. Около полудня эту машину нашли сожженной недалеко от места происшествия - на улице Пушкинской. Подозреваемых и задержанных по этому делу пока нет.