Взрыв в центре Киева - правоохранители назвали причину ЧП

16 июня 2019 г. 18:12
Источник: Укринформ
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Причиной мощного взрыва на улице Тургеневской в центре Киева могла стать утечка газа в одном из гаражей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

"Следователи провели осмотр места происшествия и установили, что взрыв произошел, вероятно, от утечки газа в одном из гаражей. В настоящее время полицейские опрашивают владельца и устанавливают причины взрыва ", - говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

В результате взрыва никто не пострадал, добавили в полиции.

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