Взрыв в харьковской многоэтажке: погиб мужчина

Взрыв в одной из многэтажек по улице Петра Свинаренко произошел в 00.15, в ночь с 4 на 5 января, об этом говорится в оперативной сводке ХОГА. На месте происшествия правоохранители установили, что в квартире 10-этажки, которая находилась на 3 -м этаже взорвалась граната Ф-1.

От полученных травм владелец квартиры погиб на месте, его жена и дети, которые находились в соседней комнате, не пострадали, повреждено помещение кухни и выбиты стекла.

В данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства ЧП, в частности - откуда появился боеприпас в квартире и причины взрыва.

Как сообщил после на своей странице в сети Фейсбук первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, по имеющейся информации, погибший - руководитель пансионата для престарелых и неоднократно в качестве волонтера ездил в зону АТО. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Аброськин, 38-летний мужчина во время неосторожного обращения с боеприпасом упустил на пол гранату, после чего прогремел взрыв.