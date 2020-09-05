Взрыв в Холодногорском районе: во двор частного дома бросили гранату

05 сентября 2020 г. 11:32
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Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в Холодногорском районе Харькова. О ЧП правоохранителям сообщили 5 сентября около 4:00. Как рассказали в ГУНП Харьковской области, неизвестный бросил взрывное устройство во двор частного дома по улице Дмитрия Вишневецкого. Специалисты предварительно установили, что взорвалась ручная граната Ф-1.
В результате взрыва никто не пострадал. Были лишь повреждены две машины, которые находились на территории домовладения, стена дома и забор.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Полицией принимаются меры по установлению всех обстоятельств происшествия и причастных к нему лиц.

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