Взрыв в Керчи: у смертника нашли арсенал оружия (фото)

У студента Владислава Рослякова, который совершил нападение на колледж в оккупированной Керчи, было с собой еще 10 самодельных взрывных устройств и коктейль Молотова.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Кроме ружья и бомбы у стрелка в портфеле нашли патроны, десяток самодельных бомб и коктейль Молотова. Таким образом, жертв нападения могло быть еще больше.

Отметим также, что "Известия" опубликовали фото журнала из магазина, где 18-летний студент приобрел 150 патронов. На снимке видно, что он купил картечь пять дней назад, 13 октября.

Напомним, что 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу,а чуть позже устроил взрыв в учебном заведении. После всего этого он покончил жизнь самоубийством. Так, по последним данным, в результате происшествия погиб 21 человек, а около 50 были госпитализированы.

Полиция открыла уголовное дело по факту терракта, а позже переквалифицировала случившееся на статью "убийство".