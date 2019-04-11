Взрыв в палатке в центре города: детали происшествия

Взрыв в центре города – как следствие неудачного чаепития. Накануне – 10 апреля в палатке, расположенной на площади Свободы в центре Харькова, дежурный волонтер хотел вскипятить воду в обычном металлическом чайнике. Однако он поздно поднес спички к переносной газовой горелке, которую они используют в комнате для отдыха.

Борис Редин, соучредитель палатки:

Цей надлишок газу загорівся. Він отримав, ясна річ,опіки. Руйнувань, як бачите, тут нема. Таких щоб щось розвалилося, такого – нічого нема. Тобто вибуху не було. Просто згорів надлишок газу і все.

Чайник, бачите, цілий. Не злетів. Не зірвався. Нічого з ним не трапилося.

Пострадавшему тридцать девять лет. Волонтером здесь он работает уже довольно долго. Сейчас мужчина находится на стационарном лечении с травмами рук и лица в ожоговом отделении больницы скорой и неотложной помощи. Его здоровью сейчас уже ничего не угрожает.

А тем временем, полиция открыла уголовное производство по статье «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности». Санкции предусматривают штраф, исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.