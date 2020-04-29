Взрыв в сирийском Африне: 46 погибших, 11 из них - дети

Во вторник, 28 апреля, в северном сирийском городе, контролируемом доверенными лицами Анкары, в результате взрыва бомбы в автоцистерне погибли люди. Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что количество жертв в результате взрыва автомобиля в городе Африн возросло до 46 человек. 11 из всех погибших – дети.

Известно также, что среди погибших было 6 протурецьких сирийских бойцов. Кроме этого, если ранее местные СМИ сообщали о 40 раненых, то сегодня их количество возросло до 50. Многие из них сейчас находится в критическом состоянии, поэтому количество смертей потом может снова вырасти.

Министерство обороны Турции возлагает всю ответственность за взрыв на курдов из "Отрядов народной обороны" - организации, которую официальная Анкара считает террористической.