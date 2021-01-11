Взрыв в винницком детсаду: взорвавшийся предмет был похож на мячик

11 января 2021 г. 16:10
Источник: Укринформ
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В Виннице при взрыве в детском саду пострадал один ребенок, у троих повреждена одежда. Об этом сообщила директор департамента образования Винницкого городского совета.

«Во время утренней прогулки дети вышли на улицу и ребенок увидел на площадке предмет, похожий на мячик. Ребенок его взял, и он взорвался у него в руках. То есть, одежда испорчена у троих, а пострадал один ребенок - у него небольшой ожог на руке. Врач скорой помощи констатировал менее 1% », - сообщилаЯценко.

По ее словам, руководство детского сада, согласно правилам действий при чрезвычайных ситуациях, вызвало ГСЧС, полицию и скорую помощь.

Чиновница отметила, что то, какое именно устройство взорвалось в руках ребенка и как оно попало на территорию сада, - это дело полиции.

«Я считаю, что он попал через забор, потому что там забор невысокий, во время выходных. В саду четыре дня никого не было, он был убран еще в пятницу, - убирают, когда дети идут домой», - сказала чиновница.

Правоохранители пока исследуют одежду ребенка, выясняя, какое взрывчатое вещество было в устройстве.

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